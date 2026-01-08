Haberler

Tekirdağ Şehir Hastanesi Başhekimi Tabakoğlu, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları oyladı. Tabakoğlu, 'Gazze: Açlık' ve 'Portre' gibi özel kategorilerde dikkat çekici fotoğraflara oy verdi.

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Tabakoğlu, Lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

" Gazze : Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" başlıklı fotoğrafını seçen Tabakoğlu, "Portre" kategorisinde ise Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" isimli fotoğrafını oyladı.

"Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi", "Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in çektiği "Alperen", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu" karelerini seçen Tabakoğlu, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" fotoğrafına oy verdi.

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

