AA'nın "Yeşil Mercek" Projesi'nin üçüncü dönem eğitim programı başladı

Anadolu Ajansının (AA), medya çalışanları ya da bu alanda eğitim görenlere çevre ve iklim konularında eğitim verilmesini kapsayan Yeşil Mercek (GreenLens: Environmental and Climate Journalism Training) Projesi'nin üçüncü dönem eğitim programı başladı.

AA'nın koordinatörlüğünde, Avrupa Birliği ile Türkiye Ulusal Ajansının desteği ve Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi, Fransa'dan Station de Jeunesse, Kuzey Makedonya'dan POLIS Enstitüsü ve Romanya'dan EDITURA ERUYSAL SRL ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) katkılarıyla düzenlenen programın açılışı ve eğitimlerin üçüncüsü AAtölye'de gerçekleştiriliyor.

Programın açılışında konuşan Stratejik Analiz Müdürü Bilgay Duman, iklim ve çevrenin birçok alanda etkisini giderek artırdığını söyledi.

Bu eğitimle çevre ve iklim farkındalığı oluşturmayı hedeflediklerini anlatan Duman, bu konularda atılan adımlara ilişkin bilgileri yenilemek amacıyla böyle bir eğitim düzenlediklerini belirtti.

Duman, eğitimin gerçekleştirilmesine katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Strateji ve Proje Yönetimi Ofisi Müdürlüğü Proje Yöneticisi Hakan Güvenlioğlu da proje konusunda bilgi verdi.

Projenin, çevre muhabirliği alanında dünyada hayata geçirilen ilk çalışmalardan biri olduğunu belirten Güvenlioğlu, Anadolu Ajansı olarak böyle bir projenin temelini atmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Dünyada savaş muhabirliği ve spor muhabirliği gibi uzmanlık alanlarının bulunduğuna dikkati çeken Güvenlioğlu, "çevre muhabirliği"ni de profesyonel bir alan haline getirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Güvenlioğlu, projenin aynı zamanda bir kaynaşma projesi olduğunu belirterek, gençler arasında hareketliliği ve etkileşimi artırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin
