AA'nın "Gazatrilogy" internet sitesi yayında

Anadolu Ajansının (AA), İsrail yönetiminin Gazze'de işlediği suçları belgeleriyle gözler önüne serdiği Kanıt, Tanık ve Sanık kitaplarından oluşan "Gazze Üçlemesi"ne (Gazatrilogy) ilişkin internet sitesi erişime açıldı.

AA Yayınları Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kanıt (The Evidence), Tanık (The Witness) ve Sanık (The Perpetrator) kitaplarından oluşan Gazze Üçlemesi, İsrail yönetiminin Gazze'de işlediği suçları Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Roma Statüsü kapsamındaki deliller, tanıklıklar ve uluslararası hukuk kararları çerçevesinde belgeliyor.

Gazze'de yaşanan soykırım trajedisini dünya gündemine taşımada önemli bir rol üstlenen bu üçlemeye artık "https://gazatrilogy.com/tr" internet sitesinden dijital olarak ulaşılabilecek.

Üçlemede neler işlendi?

Kanıt, İsrail ordusunun Gazze'deki soykırımını AA'nın sahadaki habercilerinin sarsıcı fotoğraf ve görüntülerinden oluşan somut delillerle belgeliyor. İsrail yönetiminin suç kaydını ortaya koyuyor.

10. baskısı çıkan Kanıt'ta, Başbakan Netanyahu yönetimindeki İsrail ordusunun Ekim 2023'te başlattığı Gazze saldırılarının, 1948'deki Büyük Felaket'ten (Nekbe) bu yana tanık olunan en büyük yıkıma ve can kaybına yol açtığı, aralıksız devam eden saldırılar sırasında uluslararası hukuk ilkeleri ve savaş hukuku prensiplerinin birçok kez ihlal edildiği belirtildi.

Kanıt, uluslararası toplumda tepkiyle karşılanan bu ihlallerin titiz bir dökümünün yapılması ve küresel ölçekte takip edilmesi kararlılığıyla oluştu.

İçeriği, Gazze Şeridi'nde çok zor şartlar altında fedakarca görev yapan AA muhabirlerinin haberleri ve fotoğrafları ile şekillenen Kanıt, bir yönüyle Gazze'de yaşananlara dair, aksi halde dünyanın hiçbir şekilde haberdar olamayacağı ilk elden tanıklıklar sunuyor, bir yönüyle de Netanyahu yönetiminin işlediği suçlara karşı uluslararası platformlardaki adalet arayışlarına kılavuzluk edecek referans çalışma niteliği taşıyor.

Tanık, İsrail yönetiminin soykırımını birinci elden şahitlikler aracılığıyla kayıt altına alıyor. Soykırımın unutturulmaması için tarihe tanıklık ediyor.

4. kez baskıya giren Tanık ise Binyamin Netanyahu yönetiminin Gazze Şeridi'nde artık soykırım düzeyine varan savaş suçlarına karşı uluslararası platformlardaki adalet arayışlarına temel teşkil eden Kanıt'ın ardındaki insan hikayelerine odaklanıyor.

Gece gündüz kesintisiz şiddete maruz kalan, hastanelerden yardım kuruluşlarına, mülteci kamplarından sınır noktalarına kadar sığındıkları her yerde hedef alınan, kitlesel açlığa mahkum edilen Gazzelilerin tanıklıkları Netanyahu yönetiminin suç sicilini sergiliyor.

Büyük ölçüde Filistinli ve Türk gazetecilerin, kısmen de savaş şartlarında ulaşılabilen toplumun farklı kesimlerinden fertlerin şahitlikleriyle şekillenen Tanık, bir yönüyle de bu trajediye engel olmak bir yana onu görmezden gelen, hatta siyasi koruma sağlayan çevreler adına bir utanç tablosunu çerçeveliyor.

Sanık da Gazze'deki soykırımın faili İsrail yönetiminin ve destekçilerinin işledikleri suçları, insanlığın vicdanında mahkum olan soykırım sanıklarının, adalet karşısında da yargılanması için tüm delilleriyle ortaya koyuyor.

AA'nın Kanıt ve Tanık'tan sonra Gazze soykırımına dair üçlemenin son halkası olarak yayımladığı Sanık ile İsrail'in Gazze'deki suç dosyası bütün unsurlarıyla tamamlanmış oluyor.

Sanık, öncelikle Gazze'deki şiddet ve yıkımdan birinci derecede sorumlu olan Netanyahu yönetimine odaklanıyor, bazıları İsrail yasalarına göre de suçlu olan fanatik isimlerden teşekkül etmiş bu yönetimin, çocukların öldürülmesini, sivil halka ait meskenlerin yerle bir edilmesini, ağaçların yakılmasını dahi bir kazanım ve zafer olarak gören hastalıklı zihniyetini ortaya koyuyor.

Sağladıkları askeri ve siyasi destekle Netanyahu hükümetinin katliam makinesini işler halde tutan, politikadan iş dünyasına, akademiden kültür sanat dünyasına kadar soykırımla doğrudan ve dolaylı bağlantısı olan bütün çevreleri, bir gün bu utançla yüzleşerek hesap verecekleri umudu ve kararlılığıyla kayda geçiriyor.