AA'nın Arnavutça Servisi 11. Yılını Kutluyor

Anadolu Ajansının (AA) 1 Ekim 2014'te kurulan Kuzey Makedonya merkezli Arnavutça servisi, yayın hayatındaki 11. yılını kutluyor.

Yayın merkezini Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te açan AA'nın Arnavutça servisi, 11 yılda Türkiye'nin küresel ölçekte artan etkinliğine paralel hayata geçirilen çok dilli yayıncılığın başarılı örneklerinden biri oldu.

Bölge medyasındaki büyük boşluğu doldurarak önemli başarı gösteren AA'nın Arnavutça servisi, Balkan ülkeleri Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'da en önemli haber kaynaklarından biri olmayı başardı.

Açıldığı günden itibaren Balkanlar, Türkiye ve dünyadan 180 binin üzerinde haber, 67 binin üzerinde fotoğraf galerisi ve 40 binin üzerinde görüntü yayımlayan Arnavutça servisi, Üsküp'te AA'nın Makedonca servisiyle birlikte faaliyet gösteriyor.

1 Ekim 2014'te kurulan Arnavutça servisi, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremleri ve dünyada yaşanan olayları bölge ülkelerine aktarırken bölgede yaşanan gelişmeleri de sahadan takip ediyor.

AA'nın Arnavutça yayını, insan hikayelerini işleyen özel haberleriyle de bölge ülkelerinden yaşam öykülerini okurlarıyla buluşturdu.

AA, Türkçenin yanı sıra İngilizce, Arapça, Fransızca, Boşnakça-Hırvatça-Sırpça-Karadağca (BHSC), Rusça, Sorani ve Kurmanci, Arnavutça, Makedonca, Farsça, Endonezce ve İspanyolca dillerinde de yayın yapıyor.