Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyetinin "Gazetecilik Yarışması"nda AA'ya 18 ödül

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyetinin (DAGC) düzenlediği "2025 Yılı Gazetecilik Başarı Ödülü Yarışması"nda, Anadolu Ajansının (AA) 18 çalışanı ödüle layık görüldü.

DAGC'in, Erzurum ve bölge iller ile bağlı ilçelerde görev yapan gazetecilere yönelik düzenlediği "Gazetecilik Başarı Ödülü Yarışması" sonuçlandı.

Cemiyetin yönetim kurulu üyelerinden oluşan jüri, Erzurum ve çevre illerden yarışmaya başvuran çok sayıda gazetecinin eserlerini değerlendirdi. 15 ilden 200'ün üzerinde katılım sağlanan yarışmada, 25 dalda yerel ve yaygın kategoride ödüle layık görülen eserler belirlendi.

DAGC Başkanı Ayhan Türkez, "2025 Yılı Gazetecilik Başarı Ödülü Yarışması"nı bir süre önce kaybettikleri Onursal Başkan Feridun Fazıl Özsoy'un adına ithaf ettiklerini belirtti.

Her kategoriye Erzurum ve bölge illerinden merhum gazetecilerin adının verilmesi geleneğini devam ettirdiklerini ifade eden Türkez, şunları kaydetti:

"Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu bünyesindeki 99 gazeteciler cemiyeti, 9 federasyon ile birlikte bölgede mesleğin çatı kuruluşları olan Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti ve Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu, yerel ve yaygın basının, Erzurum ve bölgede yaşayanların sorunlarını, çözüm önerilerini gündeme getiren, tartışan, halkın gözü kulağı konumunda. Bu zor coğrafyada, kısıtlı imkanlarla gazetecilik yapan, satır satır, sütün sütun, manşet manşet, memleket meselelerini işleyen, fotoğrafları, görüntüleri ile tarihin arşivine kayıtlar alan tüm meslektaşlarımızı kutluyoruz. Öte yandan bu mesleğe gönül vermiş, geleceğin iletişimcilerini de ödüllendirmiş olmaktan ayrı bir sevinç duyuyoruz. Bu arada Erzurum ve bölge basınımızın hafızasında derin izler bırakmış, meslek ahlakından ödün vermeden aramızdan ayrılmış cemiyet başkanlarımızı, üye olan olmayan ebediyete irtihal eden meslektaşlarımızı da bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz."

Yarışmada, 17'si AA Erzurum Bölge Müdürlüğü, 1'i AA Trabzon Bölge Müdürlüğünde görevli 18 AA çalışanı ödül almaya hak kazandı.

Serbest habercilerin de aralarında bulunduğu ödül alan AA çalışanlarının isimleri ve ödül aldıkları kategoriler şöyle:

"Ümit Kılıç Yaşam Haberi kategorisinde Cüneyt Çelik ve Tevhit Furkan Nehri, Kemal Alyanak Sağlık Haberi'nde İlhami Erkılıç, Temel Aydın Asayiş Haberi'nde Muhammet Mutaf, Sadık Engin Spor Haberi'nde Yunus Hocaoğlu, Yusuf Şenocak Spor Fotoğrafı'nda Hilmi Tunahan Karakaya, Hüseyin Uray TV Haber Görüntüsü'nde Sidar Can Eren ve Talha Koca, Cemal Çelebi Yerel Fotoğraf'ta Günay Nuh ve Hüseyin Demirci, Tevfik Akan Yaygın Fotoğraf'ta Hüseyin Yıldız ve Özgen Beşli, Mithat Turgutcan Çevre Haberi'nde Beşir Kelleci ve Bülent Mavzer, Sebahattin Yılmaz TV Görüntü-Dron'da Faruk Küçük, Necati Çakır Araştırma-İnceleme'de Sabri Sarcan, Nezir Çelik Teşvik kategorisinde ise Muhammed Onur Yavrutürk ve İdris Karaoğul.

AA dışında çeşitli basın kuruluşları mensuplarının da ödül almaya hak kazandığı yarışmada ödüller törenle verilecek.