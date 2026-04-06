Zonguldak'tan AA'nın kuruluşunun 106. yıl dönümünü kutlama mesajları

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan ve Genel Maden İşçileri Sendikası, Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Çağlayan, AA'nın tarafsız ve güvenilir haberciliğini vurguladı.

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan ile Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS), Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Çağlayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Anadolu'nun sesini dünyaya duyuran köklü bir çınar olan Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

AA'nın tarafsız, ilkeli ve güvenilir habercilik anlayışıyla ülkenin ve milletin sesi olma görevini büyük bir fedakarlıkla sürdürdüğünü aktaran Çağlayan, AA çalışanlarını tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

GMİS'ten yapılan açıklamada, AA'nın habercilik alanında öncü bir kuruluş olduğu ifade edildi.

AA'nın yönetimi ve emekçileriyle ülkedeki ve dünyadaki gelişmeleri yakından izlediği belirtilen açıklamada, kamuoyunu bilgilendirme görevini başarıyla yerine getiren, kurulduğu günden bugüne tarihe not düşen ve Cumhuriyet tarihine ışık tutan Anadolu Ajansının 106. yılı kutlandı.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma
Savaş sürerken Trump'tan dikkat çeken açıklama: ABD halkı geri dönmemizi istiyor

Savaş sürerken Trump'tan "İran" itirafı: ABD halkı...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den istifa etti

Taşlanmaya daha fazla dayanamayan Yılmaz Özdil istifa etti

İsmi Galatasaray'la da anılan Ozan Kabak resmi imzayı atıyor

Galatasaray'la anılıyordu: İmzayı atıyor
Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanıktan dikkat çeken “baskı” iddiaları

Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanığın sözleri bomba etkisi yarattı
Ülkesi savaştayken dansıyla gündem olan genç kız kendini savundu

Ülkesi savaştayken dansıyla gündem olan genç kız kendini savundu
Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den istifa etti

Taşlanmaya daha fazla dayanamayan Yılmaz Özdil istifa etti

Kerem Aktürkoğlu kendisine ve ailesine hakaret edenler için harekete geçti

Kendisine ve ailesine hakaret edenlerin başları yandı
National Geographic belgesellerini aratmayan sahne: Kargaların intikamı

Nefes kesen anlar: Kargaların intikamı