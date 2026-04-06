Zonguldak'tan AA'nın kuruluşunun 106. yıl dönümünü kutlama mesajları

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan ile Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS), Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Çağlayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Anadolu'nun sesini dünyaya duyuran köklü bir çınar olan Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

AA'nın tarafsız, ilkeli ve güvenilir habercilik anlayışıyla ülkenin ve milletin sesi olma görevini büyük bir fedakarlıkla sürdürdüğünü aktaran Çağlayan, AA çalışanlarını tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

GMİS'ten yapılan açıklamada, AA'nın habercilik alanında öncü bir kuruluş olduğu ifade edildi.

AA'nın yönetimi ve emekçileriyle ülkedeki ve dünyadaki gelişmeleri yakından izlediği belirtilen açıklamada, kamuoyunu bilgilendirme görevini başarıyla yerine getiren, kurulduğu günden bugüne tarihe not düşen ve Cumhuriyet tarihine ışık tutan Anadolu Ajansının 106. yılı kutlandı.