AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri

Karaburun'da dalış turizmi için batırılan gemi batığında dalgıçların "Anadolu Ajansı'nın 102. yılını kutluyoruz" yazılı pankartı açması.

Pankartın açıldığı sırada akya sürüsünün gemi önünde görüntü vermesi

Karaburun Dalış Merkezi sahibi Hamdullah Aras'ın kutlama mesajı AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümü su altında açılan pankartla kutlandı

İZMİR AA) - Su altı tutkunlarının gözde dalış noktalarından İzmir'in Karaburun ilçesinde, dalış eğitmenleri Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla gemi batığına dalış gerçekleştirdi.

Su altı canlılığıyla dalıcıların tercih ettiği mekanların ön sıralarında yer alan bölgede dalış yapan eğitmenler, "Anadolu Ajansı'nın 102. yılını kutluyoruz" yazılı pankartı açtı.

Öte yandan bu sırada ortaya çıkan akya sürüsü ise o anlara renk kattı.

Karaburun Dalış Merkezi sahibi ve dalış eğitmeni Hamdullah Aras, AA muhabirine, ulusal ve uluslararası alanda yaptığı önemli çalışmalarla adından söz ettiren Anadolu Ajansı'nın, son dönemlerde haberleriyle su altı turizmine de katkı sunduğunu belirtti.

Bu anlamda kendilerinin de böyle bir dalış gerçekleştirdiklerini ifade eden Aras, "Biz de Anadolu Ajansının kuruluşunu farklı bir şekilde kutlamak istedik. Çok güzel bir dalış oldu." dedi.