Dünya Türkmenler Birliği, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Haberler

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Dünya Türkmenler Birliği, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

AA - Mustafa Ünal Uysal - Güncel
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Dünya Türkmenler Birliği, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Dünya Türkmenler Birliği Genel Başkanı İsmail Demirdüzen, Anadolu Ajansının (AA) 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Dünya Türkmenler Birliği Genel Başkanı İsmail Demirdüzen, Anadolu Ajansının (AA) 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Demirdüzen, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayıladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin azim, irade ve bağımsızlık ruhunu tüm dünyaya duyurmak için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan, Milli Mücadele'nin sesi Anadolu Ajansının 102. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun."

AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel

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