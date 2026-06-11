AA Genel Müdür Yardımcısı Peru, Anadolu Üniversitesi Rektörü Adıgüzel'i ziyaret etti

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'e ziyarette bulundu.

Rektörlükte gerçekleşen ziyarette, her iki kurum arasında yürütülen güncel iş birlikleri değerlendirildi.

AA Genel Müdür Yardımcısı Peru tarafından Adıgüzel'e, AA Yayınları Müdürlüğü ile farklı bilim alanlarından 273 akademisyen ve araştırmacı tarafından hazırlanan Filistin Sözlüğü takdim edildi.

Peru, 1860 sayfadan oluşan kitapla ilgili Adıgüzel'e bilgi verdi.

Anlamlı hediye için Peru'ya teşekkür eden Adıgüzel de günün anısına Peru'ya hediye takdim etti.

Ziyarette, AA Teknoloji Koordinatörü Emre Çebişli, AA Yurt İçi Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Fatih Uysan, Yurt İçi Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü Şakir Doğan, Anadolu Üniversitesi Genel Sekreteri Ecevit Öksüz ile İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Barış Kılınç da yer aldı.