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AA foto muhabirleri OANA'nın 65. kuruluş yılı yarışmasında dört ödül kazandı

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AA foto muhabirleri OANA'nın 65. kuruluş yılı yarışmasında dört ödül kazandı
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AA foto muhabirleri, OANA'nın 65. kuruluş yılı nedeniyle Moskova'da düzenlenen yarışmada dört ödül kazandı. Mustafa Kılıç ve Ömer Taha Çetin birincilik, Beril Çanakcı ikincilik, İlkin Eskipehlivan üçüncülük elde etti.

Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri, Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliğinin (OANA) kuruluşunun 65. yılı dolayısıyla düzenlenen haber ve fotoğraf yarışmasında dört ödül kazandı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen yarışmaya, OANA üyesi haber ajanslarının foto muhabirleri çektikleri fotoğraflarla katıldı.

Yarışmadaki "En İyi Tekli Fotoğraf" kategorisinde AA foto muhabirleri Mustafa Kılıç birinci, İlkin Eskipehlivan üçüncü oldu.

"En İyi Foto Röportaj" kategorisinde AA foto muhabiri Ömer Taha Çetin birinciliğe layık görüldü.

AA muhabiri Beril Çanakcı ise "En İyi Haber/Makale" kategorisinde ikinciliği kazandı.

AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, muhabirler adına ödülleri aldı.

Kaynak: AA
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