AA Akademi'den çalışanlara 'Stres Yönetimi Eğitimi'

Anadolu Ajansı (AA) Akademi koordinasyonunda çalışanlara yönelik "Stres Yönetimi Eğitimi" verildi.

AA İstanbul Uluslararası Haber Merkezi'nde düzenlenen eğitimde psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli, çalışanlarla bir araya geldi.

Eğitimde, gelecekle ilgili düşüncelerin ciddi biçimde endişe yarattığını belirten Verimli, geçmişe dönük olayların ise mutsuzluk doğurduğunu kaydetti.

Verimli, eğitimde, kaygı, endişe ve anksiyete arasındaki fark ve bağlantılara da değindi.

Yaptıkları bir araştırmada, kişilerin endişe ve kaygı içinde bulunduğunu anlatamadıklarını gördüklerini vurgulayan Verimli, bu nedenle insanların "Elim ayağım uyuştu.", "Nefes almakta sıkıntı çekiyorum." gibi ifadeler kullandığını aktardı.

Verimli, eğitimde, asıl stresin yük altında kalmak olduğuna dikkati çekti.

Dünyadaki yaklaşık 8,5 milyar insanın 10 farklı kişilik tipine ayrıldığını dile getiren Verimli, stres yönetiminde bu farkı kullanmanın önemli olduğunu belirterek, "Kişilik farkları, strese karşı cevap vermeyi belirleyen sermayedir." dedi.

Verimli, çalışanlara stres yönetiminde işe yarayacak nefes egzersizi de uyguladı.

Eğitim, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.