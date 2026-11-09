AA, COP31 kapsamında 14 Kasım'da Antalya'da iklim ve gençlik paneli düzenleyecek

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Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) kapsamında, "İklim Nesli: Gençlik, Eğitim ve Medyanın Gücü" başlıklı panel, 14 Kasım Cumartesi günü Antalya'da düzenlenecek.

Anadolu Ajansının (AA) COP31 kapsamında düzenleyeceği panelde, iklim değişikliğiyle mücadelede gençlerin üstlendiği rol, eğitimin iklim bilincinin geliştirilmesine katkısı ve medyanın toplumsal farkındalık oluşturmadaki önemi ele alınacak.

Antalya COP31 Merkezi'ndeki Türkiye Pavilyonu'nda gerçekleştirilecek panelin moderatörlüğünü, AA Stratejik İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Hazal Duran yapacak.

Panelde, AK Parti Samsun Milletvekili ve Cemre Vakfı Onursal Başkanı Çiğdem Karaaslan, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, CeSPI Türkiye Gözlemevi Bilimsel Direktörü Valeria Giannotta ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şuay Nilhan Açıkalın konuşmacı olarak yer alacak.

Kaynak: AA