Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

AA, COP31 kapsamında 14 Kasım'da Antalya'da iklim ve gençlik paneli düzenleyecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anadolu Ajansı, COP31 kapsamında 14 Kasım'da Antalya'da 'İklim Nesli: Gençlik, Eğitim ve Medyanın Gücü' paneli düzenleyecek. Panelde iklim değişikliğiyle mücadelede gençlerin rolü, eğitimin iklim bilincine katkısı ve medyanın farkındalık oluşturmadaki önemi ele alınacak.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) kapsamında, "İklim Nesli: Gençlik, Eğitim ve Medyanın Gücü" başlıklı panel, 14 Kasım Cumartesi günü Antalya'da düzenlenecek.

Anadolu Ajansının (AA) COP31 kapsamında düzenleyeceği panelde, iklim değişikliğiyle mücadelede gençlerin üstlendiği rol, eğitimin iklim bilincinin geliştirilmesine katkısı ve medyanın toplumsal farkındalık oluşturmadaki önemi ele alınacak.

Antalya COP31 Merkezi'ndeki Türkiye Pavilyonu'nda gerçekleştirilecek panelin moderatörlüğünü, AA Stratejik İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Hazal Duran yapacak.

Panelde, AK Parti Samsun Milletvekili ve Cemre Vakfı Onursal Başkanı Çiğdem Karaaslan, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, CeSPI Türkiye Gözlemevi Bilimsel Direktörü Valeria Giannotta ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şuay Nilhan Açıkalın konuşmacı olarak yer alacak.

Kaynak: AA
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Meksika'da 'R2' lakaplı kartel lideri 19 adamıyla birlikte böyle yakalandı

Ülkeye korku salan "R2"nin sonu ibretlik oldu
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ticaret Bakanlığından 'güvensiz okul forması' için toplatma kararı

Çocuklar için büyük tehlike! Bakanlık piyasadan tek tek toplatıyor
96 yaşındaki Nezihe Dilmen, Atatürk'ü gördüğü anı anlattı: Ayağında potur, başında kepi vardı

Atatürk'ü gördüğü günü anlattı! Kıyafetini bile unutmamış
Shakira hasta babasının elini bir an olsun bırakmadı

Bir zamanlar ayaklarını öpmüştü! Şimdi de elini bırakmıyor
Polis 'Alkol haram, içme' dedi! Sürücünün yanıtı bakın ne oldu

Polis "Alkol haram, içme" dedi! Sürücünün yanıtı bakın ne oldu
5,5 kiloluk Aybüke bebek annesinin bağışladığı karaciğerle hayata tutundu! Uzmanlardan sarılık uyarısı

Anne sütü sarılığı sandılar! 5,5 kiloluk bebeği annesi kurtardı
Şirket aracı kullananlar dikkat! Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak

Trafikte yeni dönem! Bunu yapanlar artık ifadeye çağrılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları

Sinyali vermişti! İşte emeklinin beklediği zam formülünün detayları