AA Akademinin "Yaratıcı Düşünme ve Tasarım Eğitimi" başladı

AA Akademi koordinasyonunda "Yaratıcı Düşünme ve Tasarım Eğitimi", "Yaratıcı Düşünce ve Fikir Geliştirme" dersi ile başladı.

AA İstanbul Uluslararası Haber Merkezi'nde düzenlenen eğitimin "Yaratıcı Düşünce ve Fikir Geliştirme" isimli ilk dersi, AA Marka Yönetimi Müdürü Emre Kuzuoğlu tarafından verildi.

Kuzuoğlu, ortaya çıkan fikri "kime, nasıl satılacağının" önemli olduğunu, haber oluşturulurken de hedef kitlenin iyi tanınması gerektiğini söyledi.

Haberde hedef kitlenin birimlerine göre değişebileceğini aktaran Kuzuoğlu, "Türkiye'de sunduğunuz fikir, kanıt ya da yaşanmış örneği göstermek çok işe yarıyor. Diğer ülkelerde yapılmamış bir şeyin yapılmış olması önemliyken, Türkiye'de 'Biz güvenlikli olalım, yapılmış olanı değiştirelim' denir." dedi.

İstanbul'daki bir AVM üzerinden örnek veren Kuzuoğlu, "Japonya'da rüzgar alması gereken bir AVM yapılıyor ama sen onu İstanbul'un sonbaharında, Levent'te yaparsan insanların kemikleri donar. Aslında bu proje Japonya'ya uygun, bizim öyle bir şeye ihtiyacımız yok." ifadelerini kullandı.

Kuzuoğlu, strateji ve öngörülü olmanın önemine dikkati çekerek, stratejileri değiştirerek farklı yolların denenmesi gerektiğini kaydetti.

Eğitim programı

Yaratıcı Düşünce ve Fikir Geliştirme eğitimi, katılımcıların kazandığı teknik tasarım becerilerini AA'nın küresel marka kimliğiyle bütünleştirmek ve her bir katılımcının üretimini kurumsal stratejiye hizmet eden profesyonel birer marka çıktısına dönüştürmeyi amaçlıyor.

Katılımcılar, "Tasarım Odaklı Düşünme", "Dijital Araçlar ve Görselleştirme" ile "Hikaye Anlatımı ve İçerik Üretimi" gibi konularda bilgi edinebilecek.

Eğitim, şubat ayı boyunca yapılacak farklı oturumlarla devam edecek.