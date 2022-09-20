A101'de 5 bin TL'ye Michael Kors markasına ait kadın çantasının satıldığı iddiası

A101 marketlerinin 15 Eylül kataloğunda yer alan ürünleri arasında yer alan Michael Kors markasına ait kadın çantası sosyal medyanın gündemine oturdu. Çantaların ülkemizde neredeyse asgari ücrete denk gelen fiyatı şaşırtırken, sosyal medya kullanıcıları doğru olup olmadığını öğrenmek için marketin online sitesine başvurdu.

Türkiye'nin en büyük zircir marketlerinden biri olan A101'in daha önce 79 bin TL'ye tekne satması hala konuşulurken marketin online sitesinden dünayaca ünlü marka Michael Kors'un çantalarını satışa sunması sosyal medyada gündem oldu.

DÜNYACA ÜNLÜ MARKAYI GÖRENLER ŞAŞIRDI

15 Eylül 2022 A101 katalog aktüel ürünleri arasında fiyatları ile dikkat çekmeyi başaran dünyaca ünlü Michael Kors markasının çantalarının satışa çıkması vatandaşları bir hayli şaşırttı.

ÇANTALAR SİTEDE HALA SATIŞTA

"Market indirimlerini bul adlı" Instagram sayfasından paylaşılan duyuruların altına binlerce yorum geldi. Olaya inanmayanlar ise A101'in sitesine başvurdu. Marka çantalar marketin sitesinde hala 5 bin liraya satışta.