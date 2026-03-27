ERÜ Rektörü Altun, milli maç heyecanını öğrencilerle yaşadı

A Milli Futbol Takımı'nın Romanya ile oynadığı maç, Erciyes Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikle dev ekrana yansıtıldı. Öğrenciler ve personel, milli takım formalarıyla maçı izleyip galibiyeti coşkuyla kutladı.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sabancı Kültür Sitesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan ve Prof. Dr. Cevdet Kırpık, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Afşın Alper Cerit ile çok sayıda akademik, idari personel ile öğrenciler katıldı.

Milli maç heyecanının hep birlikte yaşandığı etkinliğe personel ve öğrenciler milli takım formaları ve bayraklarla gelerek 90 dakika boyunca ay yıldızlı takıma destek verdi.

Karşılaşmanın sonunda A Milli Futbol Takımı'nın galibiyeti ERÜ personeli ve öğrencileri tarafından coşkuyla kutlandı.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin
Hande Erçel gözaltında! İfade verip, Adli Tıp'a sevk edildi

Ünlü oyuncu uçaktan iner inmez gözaltına alındı
Haberler.com
500

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Türkiye'yi terk etti

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Türkiye'yi terk etti
Tartışma yaratan görüntü! Kullanıcılar ikiye bölündü

Tartışma yaratan görüntü!
Aygün Aydın'dan adını veren Hakan Sabancı'ya sert tepki: 7 ceddini...

İfadesinde adını veren Hakan Sabancı'ya sert tepki: 7 ceddini...
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın farkında olmadığı gerçeği açık açık söyledi

Erdoğan dünyanın farkında olmadığı gerçeği açık açık söyledi
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Türkiye'yi terk etti

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Türkiye'yi terk etti
Akaryakıt indiriminin sevinci kısa sürdü, dev zam geliyor

İndiriminin sevinci kısa sürdü, dev zam geliyor
Gabriel Sara Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç

Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç