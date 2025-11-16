Haberler

A Milli Takım'ın İspanya Maçını Felix Zwayer Yönetecek

Güncelleme:
A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda İspanya ile deplasmanda karşılaşacak. Maç, 18 Kasım 2025 tarihinde Sevilla'daki La Cartuja Stadyumu'nda oynanacak. Hakem Felix Zwayer, yardımcıları Robert Kempter ve Christian Dietz ile birlikte maçı yönetecek.

(ANKARA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda İspanya ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer'in yöneteceğini açıkladı.

TFF'den yapılan yazılı açıklamaya göre, karşılaşma 18 Kasım 2025 Salı günü TSİ 22.45'te, Sevilla'daki La Cartuja Stadyumu'nda oynanacak. Müsabakada Felix Zwayer'in yardımcılıklarını, Robert Kempter ve Christian Dietz üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi Sven Jablonski olacak.

Karşılaşmada VAR koltuğunda Bastian Dankert, AVAR'da ise Daniel Schlager görev yapacak.

Kaynak: ANKA / Güncel
Bulgaristan teknik direktörü, A Milli Takımımız hakkında söyledikleriyle gönülleri fethetti

2-0'lık yenilgi sonrası ülkede ortalık karıştı

ABD-Venezuela gerilimine bir ülke daha dahil oldu: Bizi kimse sindiremez

Dünyaca ünlü otomobil markası 12 bin 352 aracını geri çağırdı

Bulgaristan teknik direktörü, A Milli Takımımız hakkında söyledikleriyle gönülleri fethetti

Yer: Çorum! Otostopla bindiği araç mezarı oldu

Trafikte yol verme kavgasında yaralanan genç: En yanlış insanı vurdular

İspanya-Türkiye maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek

39'luk Dzeko attığı gollerle tarih yazıyor! Adım adım Dünya Kupası

Trump, Venezuela'ya operasyon kararını verdi! ABD ordusundan bölgeye dev yığınak

Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı

Bilimsel Araştırma: Sirke Tüketimi Kan Şekerini Düşürüyor ve Kolesterolü Dengeliyor

Uzman Uyarısı: Yeşillenen, Filizlenen ve Lekeli Patatesler Sağlık Riski Taşıyor

