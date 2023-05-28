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97 Yaşındaki Seçmen Oyunu Seyyar Sandıkta Kullandı

97 Yaşındaki Seçmen Oyunu Seyyar Sandıkta Kullandı

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Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında Erciş'in Camikebir Mahallesi'nde yaşayan ve yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı yürümekte zorluk çeken 7 çocuk ve 16 torun sahibi 97 yaşındaki Bekir Kaya, İlçe seçim Kurulu görevlilerinin evine getirdiği seyyar sandıkta oyunu kullandı.

97 YAŞINDAKİ SEÇMEN, OYUNU SEYYAR SANDIKTA KULLANDI

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında Erciş'in Camikebir Mahallesi'nde yaşayan ve yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı yürümekte zorluk çeken  7 çocuk ve 16 torun sahibi  97 yaşındaki Bekir Kaya, İlçe seçim Kurulu görevlilerinin evine getirdiği seyyar sandıkta oyunu kullandı. Seçimin vatana ve millete hayırlı olmasını dileyen Kaya,"Yaşlı olduğum için yürümekte zorluk çekiyorum. Yürüyemediğim için gidip oy kullanamadım. Oğlum Yakup, yetkilileri arayıp sandığın eve getirilmesini istedi. Bunun üzerine eve getirilen seyyar saldıkta oyumu kullandım. Allah devletimizden razı olsun. Allah bizi devletsiz bırakmasın."dedi.

Barış KUL/ERCİŞ(Van),-


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış Kul - Güncel

Bekir Kaya Erciş Güncel Haberler

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