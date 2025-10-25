97 Yaşındaki Abdullah Şahin Hayatını Kaybetti

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Mehmet Ali Şahin'in babası ve AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin'in dedesi Abdullah Şahin 97 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir kentteki özel bir hastanede ileri yaşa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gören Şahin, bugün taburcu edildi. Şahin, oğlu İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin'in evinde yaşamını yitirdi.

Şahin'in yarın Ovacık ilçesine bağlı Ekincik köyünde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.