97 Yaşındaki Abdullah Şahin Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Mehmet Ali Şahin'in babası Abdullah Şahin, 97 yaşında yaşamını yitirdi. Oğlu İbrahim Şahin'in evinde vefat eden Abdullah Şahin, yarın Ovacık'ta defnedilecek.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Mehmet Ali Şahin'in babası ve AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin'in dedesi Abdullah Şahin 97 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir kentteki özel bir hastanede ileri yaşa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gören Şahin, bugün taburcu edildi. Şahin, oğlu İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin'in evinde yaşamını yitirdi.

Şahin'in yarın Ovacık ilçesine bağlı Ekincik köyünde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
