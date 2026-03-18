Hatice nine yaşam enerjisiyle örnek oluyor

Kırklareli'nin Geçitağzı köyünde yaşayan 96 yaşındaki Hatice Duyu, yaşına rağmen yaşam enerjisiyle örnek oluyor.

Genç yaşta köye gelin gelen Duyu, eşinin 25 yıl önce hayatını kaybetmesiyle iki odalı evinde yalnız başına kaldı.

Köyün "asırlık çınarı" olarak tanınan Hatice nine, kışın hava şartlarının çetin geçtiği köyde bir yandan ziyaretçilerinin yolunu gözlerken, diğer yandan da elinden düşürmediği tespihini çekip dua ediyor.

Duyu, yaz aylarında ise evinin bahçesindeki alanı çapalayıp domates, biber, pırasa ve marul gibi ürünler yetiştiriyor.

Yaşam enerjisiyle gençlere örnek olan Duyu, yaşına rağmen her işini kendisi yapıyor.

Doğal ürünlerle besleniyor

Duyu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, normal yaşının 100 olduğunu ancak nüfus kayıtlarında 96 yaşında göründüğünü söyledi.

Geçitağzı köyüne gelin geldiğini ifade eden Duyu, yaklaşık bir asırdır yaşamını burada sürdürdüğünü kaydetti.

Duyu, tüm kardeşlerinin hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Çok fazla yemek yemediğini, doğal ürünlerle beslendiğini belirten Duyu, "Doktorlara giderim, 'Bu yaşlı mucize yaşar' derler. Rabbim beni yaşatır." dedi.

Kendisini ziyaret edenlerin arkasından dua ettiğini kaydeden Duyu, yaşına rağmen evinin bahçesini çapaladığını söyledi.

Geçmişte çok zor günler geçirdiğini dile getiren Duyu, şöyle devam etti:

"Bu dünyada ben hiçbir şey anlamadım, hep üzüntü hep üzüntü. Evlatlarımdan üzüntü, hepsi hastalar. Onlar ölmesin, ben öleyim de görmeyeyim. Yazın bahçeyle, kışın da tespih çekerek günüm geçer. Ömür de gitti. Kimi ağlamak, kimi gülmekle geçti işte hayat. Ömür gitti, Rabb'im beni çok yaşattı."

Duyu, köyün en yaşlısının kendisi olduğunu ifade etti.

Eski yılları, arkadaşlarını, eş ve dostlarını aklına getirdiğinde çok duygulandığını anlatan Duyu, köyde yaşamanın çok güzel olduğunu vurguladı.

Duyu, Atatürk'ü de hatırladığını ifade etti.