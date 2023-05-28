92 yaşındaki teyze, çocukları ve torunlarıyla oyunu kullandı

Eskişehir'de Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için oy kullanan 92 yaşındaki Zehra Demir, vatandaşlık vazifesini yerine getirdiğini belirterek herkesin oy kullanmasını tavsiye etti.

Eskişehir'de, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için çocukları ve torunlarının yardımıyla oyunu kullanan 92 yaşındaki yaşlı teyze, vatandaşlık vazifesini yerine getirdiğini belirterek herkesin oy kullanmasını tavsiye etti.

Eskişehir'de sabah 08.00'de başlayan Cumhurbaşkanı 2. tur seçiminde oylar kullanılmaya devam ediliyor. Seçmenler seçmen kağıtlarında yazılı olan okullarına giderek mührü bastıkları oy pusulalarını zarfla birlikte sandıklara atıyorlar. Odunpazarı ilçesine bağlı Milli Zafer Ortaokulu'na gelen yaşlı bir teyzenin oy kullanma azmi ise görenlerin takdirini topladı. Çocukları ve torunlarının yardımıyla tekerlekli sandalye ile oyunu kullanan 92 yaşındaki Zehra Demir, sandık başına giderek vatandaşlık vazifesini yerine getirdiğini belirtti.

Herkesin bu seçimde oy kullanmasını tavsiye eden Demir, "Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda oyumu kullandım. Bugün de oyumu kullanmaya geldim. Oy kullanmak vatandaşlık vazifemiz. Çocuklarım ve torunlarım beni okula getirip götürüyor. Vazife diyerek oyumu kullandık. Herkesin bu seçimde oy kullanmasını tavsiye ediyorum. Cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah seçilecek Cumhurbaşkanı Türkiye için hayırlı işler yapar. Her şeyin hayırlısı olsun" diye konuştu.

Öte yandan oy kullanma işlemleri saat 17.00 itibariyle sona erecek. - ESKİŞEHİR