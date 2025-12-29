Haberler

Sivas'ta kayıp olarak aranan 91 yaşındaki Alzheimer hastası arazide ölü bulundu

Sivas'ın Gemerek ilçesinde kayıp olarak aranan 91 yaşındaki Alzheimer hastası Ahmet Yılmaz, arazide ölü bulundu. Ailesinin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesiyle olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Tekmen köyünde sabah saatlerinde Yılmaz'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

Jandarma ekipleri, Yılmaz'ı köy yolunda arazide hareketsiz halde buldu.

Yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Yılmaz'ın cenazesi otopsi için Gemerek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
