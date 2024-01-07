90 Yaşındaki Kadın, 44 Yıllık Ahizeli Telefonuyla İletişim Kuruyor

KAYSERİ'de tek yaşayan Sıdıka Umay (90), 2 yıl önce çocuklarının aldığı cep telefonuna rağmen 1980'den beri kullandığı 44 yıllık ahizeli telefonu ile iletişim kuruyor. Umay, "Misafirlerim gelip, 'Sen nasıl bu telefonu kullanıyorsun?' dediklerinde 'Bundan başkası ile konuşamam. Bu benim hem arkadaşım hem yoldaşım' diyorum" dedi.

Sıdıka Umay, 1934 yılında Yeşilhisar ilçesi Beyler Yukarı Mahallesi'nde dünyaya geldi. Umay, geçen süreçte evlenerek 5 çocuk sahibi oldu. Evinde yalnız yaşayan Umay, akrabaları ve çocuklarıyla iletişim kurmak için 1980 yılında aldığı ahizeli telefonu kullanıyor. 2 yıl önce oğlunun aldığı cep telefonunu kullanamayan Umay, "1980 yılında ahizeli telefon aldık ve 44 yıldır kullanıyorum. Bu telefonu aldığımızda akrabalarımdan biri beni aradı. Sesini duydum, etrafıma bakındım ama kendisini görememiştim. Artık yeni teknoloji çıkmış. Telefonu Ankara'dan alıp, geldiğimde 56 yaşındaydım. Hala kullanmaya devam ediyorum. Oğlum, görüşelim diye bana 2 yıl önce cep telefonu aldı. Ama 2 yıldır cep telefonunu ne açmayı ne de kapatmayı biliyorum" dedi.

'BAŞKA BİR TELEFON İLE KONUŞAMAM'

Gençlere tavsiyelerde bulunan Umay, "Çocuklara cep telefonu kullanmalarını tavsiye etmiyorum. Gençlerin gözleri ve ahlakları bozuluyor. Ayrılıklar çoğalıyor. İnternette insanların karşısına birçok şey çıkıyor. Kullanmamalarını tavsiye ediyorum. 44 senedir bu telefonu kullanıyorum. Misafirlerim gelip, 'Sen nasıl bu telefonu kullanıyorsun?' dediklerinde 'Bundan başkası ile konuşamam. Bu benim hem arkadaşım hem yoldaşım' diyorum. Çocuklar geldiğinde 'Bu telefonu bize ver' diyorlar. 'Bu telefon antika mı?' diyorlar. Bu telefondan başka bir telefon ile konuşamam. Bu telefondan daha sağlıklısı yok" diye konuştu.