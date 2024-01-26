Üye Girişi
Haberler

90 Yaşındaki Adam, 35 Yıldır Teleferikle Evine Ulaşıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Rize'nin Güneysu ilçesinde yaşayan 90 yaşındaki Kasım Karaosman, sarp arazideki evine 35 yıl önce kurduğu teleferik sistemiyle ulaşım sağlıyor. Karaosman, teleferik kabinine binerek 300 metrelik yolculuğunu gerçekleştiriyor. Ancak ilerleyen yaşına rağmen tehlikeli olan bu ulaşım yönteminden kurtulmak isteyen Karaosman, yetkililerden yardım istiyor.

RİZE'nin Güneysu ilçesi Selamet köyünde yaşayan Kasım Karaosman (90), sarp arazide yolu olmayan evine 35 yıl önce yük taşımak için kurduğu teleferik sistemiyle ulaşım sağlıyor. İlerleyen yaşına rağmen 300 metre uzunluğunda, 75 metre yüksekten geçen teleferik kabinine binerek yolculuk yapan Karaosman, "Buna yükseklik korkusu olan binemez. Burada ellerini sağlam tutmaya dikkat edeceksin. Düştün mü hiç kurtuluşun yok" dedi.

Selamet köyünde sarp arazisi üzerine inşa ettiği 2 katlı binada yaşayan Kasım Karaosman, araç yolu olmayan evine hızlı ulaşım için kendince çözüm yolu buldu. Karaosman, çaylık olan arazisi ile ana yol arasındaki 300 metrelik mesafeye, bölgede özellikle çay hasadı ile yük taşımada kullanılan ilkel teleferik sistemi kurdu. Karaosman, yerden 75 metre yüksekten geçen teleferik kabinine binerek evine ulaşım sağlamaya başladı. Son yıllarda kızının kontrolünü sağladığı teleferiğin tellerini tutan Karaosman, ilerleyen yaşına rağmen 35 yıldır sürdürdüğü yolcuğun sona ermesi için yetkililerden yardım istedi.

'DÜŞTÜN MÜ HİÇ KURTULUŞUN YOK'

Teleferikle ulaşımın tehlikeli olduğunu söyleyen Kasım Karaosman, "Bu teleferiği yol olarak 35 senedir kullanıyorum. Bu teli 1970 yılında evi yapmaya başladığım zaman kurdum. Evvelden 10'luk teldi, şimdi daha sağlamlaştırdık. Burada ellerini sağlam tutmaya dikkat edeceksin. Ayaklarını iyi bastığında eğer sen de sıhhatli isen bir şey olmaz. Eğer telin üstünde baş dönmesi oldu veya felç vurduysa öldün; düştün mü hiç kurtuluşun yok. Buna yükseklik korkusu olan binemez. Buraya bir yol yapılmasını istiyoruz. Buraya yol yapılsa ben buna binmem. Yol olsa binerim arabama kapıma kadar gelirim" dedi.

'TELE DEĞİL ALLAH'A GÜVENİYORUM'

Babasının tehlikeli yolculuğunda teleferiğin başında duran kızı Müşerref Karaosman da "Ben de kullanıyorum ama ben daha çok kabini verip, çekmekte yardım ediyorum Çok zor oluyor. Ben binerken değil, daha önemlisi verip çekerken çok korkuyorum, endişeleniyorum. Bir şey olursa kendimi suçlu hissedeceğim. Bütün sorumluluk bana ait ve hiçbir güvencesi yok. Ben babam kadar cesaretli değilim. Babamın artık ellerinin tutma gücü fazla kalmadı, o yüzden ben daha çok korkuyorum. Teleferikle ulaşım yaklaşık 4 dakika; o dakikalar ise dua ederek geçiyor. Babam kadar cesaretli değilim. Tele değil, Allah'a güveniyorum. Yol için talepte bulunduk" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güneysu Ulaşım Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CANLI ALTIN FİYATLARI | 26 Ocak Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? TV YAYIN AKIŞI 26 OCAK! Bu akşam hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var? Cuma namazı kaç dakika sürer? Cuma namazı ne zaman bitiyor, kaç dk sürer? Adanaspor - Keçiörengücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Adanaspor - Keçiörengücü maçı nereden izlenir? Neler Oluyor Hayatta Hakan Ural ayrıldı mı? Hakan Ural neden yok? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, kim aldı? Rüyada sınava girmek veya geç kalmak ne anlama gelir? Rüyada kopya çektiğini görmek, sınavda başarısız olmak ne ifade eder? İstanbul-Ankara otoyolu kapandı mı? Anadolu Otoyolu'nda kar yağışı etkili oldu! Ankara Cuma namazı saat kaçta? Ankara Cuma selası ne zaman okunacak? 26 Ocak Cuma Ankara cuma namaz saati! Selçuk Pehlivanoğlu kimdir? Halk Tv konuğu Selçuk Pehlivanoğlu kaç yaşında, nereli? Selçuk Pehlivanoğlu biyografisi! Adanaspor-Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta? Adanaspor-Keçiörengücü maçı hangi kanalda? İlave tediye ödeme tarihleri belli oldu mu? 2024 İlave tediye ödemeleri başladı mı? İlave tediye ödeme tarihleri! İstanbul Cuma namazı saat kaçta? İstanbul Cuma selası ne zaman okunacak? 26 Ocak Cuma İstanbul cuma namaz saati! Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'ye geldi mi? Çağlar Söyüncü Fenerbahçe ile anlaştı mı, ne zaman gelecek? Deniz Zeyrek kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Deniz Zeyrek kaç yaşında, nereli? Deniz Zeyrek biyografisi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title