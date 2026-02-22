Haberler

Aydın'da 9 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

Aydın'da 9 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Didim ilçesinde, uyuşturucu suçundan aranan 43 yaşındaki S.O., jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı.

AYDIN'ın Didim ilçesinde 9 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.O. (43), jandarma ekiplerince yakalandı.

Didim ilçe Jandarma Komutanlığı, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan aranan ve hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.O.'yu, 20 Şubat'ta ilçe girişinde yaya vaziyetteyken yakalayarak gözaltına aldı. Sorgulama işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD ve İran bir kez daha masaya oturuyor

ABD, savaş kararını vermeden önce bir kez daha masaya oturuyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ı korkutan tablo

Galatasaray'ı korkutan tablo
Tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye

Tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye
Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi

Filozof Atakan yıllar sonra yeni imajıyla görüntülendi
Fiyatı uçan altını tahtından etti! Talep patladı, resmen yok satıyor

Yakında altını tahtından edecek! Talep patladı, resmen yok satıyor
Galatasaray'ı korkutan tablo

Galatasaray'ı korkutan tablo
7 dakikada 4 gol attılar! Maçın skoru inanılmaz

7 dakikada 4 gol attılar! Maçın skoru inanılmaz
Ünlü YouTuber, girdiği havuzdan kupkuru çıktı

Ünlü YouTuber'dan ilginç deney! Girdiği havuzdan kupkuru çıktı