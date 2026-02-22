Aydın'da 9 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
Didim ilçesinde, uyuşturucu suçundan aranan 43 yaşındaki S.O., jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı.
AYDIN'ın Didim ilçesinde 9 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.O. (43), jandarma ekiplerince yakalandı.
Didim ilçe Jandarma Komutanlığı, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan aranan ve hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.O.'yu, 20 Şubat'ta ilçe girişinde yaya vaziyetteyken yakalayarak gözaltına aldı. Sorgulama işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı