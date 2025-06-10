9 Yaşındaki Zeynep Ece Güneş'e Kızılay'dan 7 Madalya

9 Yaşındaki Zeynep Ece Güneş'e Kızılay'dan 7 Madalya
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te 9 yaşındaki Zeynep Ece Güneş, yakınlarını kan bağışına ikna ederek Türk Kızılay tarafından 7 madalya aldı. Gelecekte Kızılay gönüllüsü olmayı hedefleyen Güneş, bu alanda örnek bir sorumluluk sergiledi.

Siirt'te yakınlarını kan bağışında bulunmaya ikna eden 9 yaşındaki Zeynep Ece Güneş'e, Türk Kızılay tarafından 7 madalya verildi.

Yunus Emre İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Güneş, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılay Siirt Şubesince yürütülen çalışma kapsamında Kızılaya kan bağışçısı kazandırmak için gönüllü oldu.

Öğretmeninin de desteğiyle yakınlarına "kan bağışı yapın" çağrısında bulunan Güneş, dedesi, amcası ve yengesinin de aralarında bulunduğu 7 yakınını kan vermeye ikna etti.

Güneş'in ikna ettiği bağışçılar, okul bahçesinde konuşlandırılan Türk Kızılay mobil tırında kan verdi.

Güneş ve ailesini Türk Kızılay Siirt Şubesine davet eden yetkililer, çocuğa her bağışçı için 7 madalya verdi.

"Gelecekte Kızılay gönüllüsü olacağım"

Zeynep Ece Güneş, AA muhabirine, Kızılaya destek olmanın bir sorumluluk olduğunu söyledi.

İleride Kızılay gönüllüsü olarak bu alanda faaliyet yapmak istediğini dile getiren Güneş, "İleride hayat kurtarmak için Kızılay gönüllüsü olmak istiyorum." dedi.

Türk Kızılay Siirt Şubesi Başkanı Nihat Altunç da kan bağışına destek olan Zeynep'in çok büyük sorumluluk örneği gösterdiğini kaydetti.

Kent genelinde okullarda başlatılan kampanyaya öğrencilerin ilgisinden memnun olduklarını ifade eden Altunç, şunları dile getirdi:

"Öğretmen ve idareciler, öğrencilerin ailelerine ulaşarak akrabalarını getirmeleri ve kan bağışında bulunmaları için teşvikte bulundu. Zeynep kızımız da 7 kişiyi kan bağışına getirerek bizden 7 madalya almaya hak kazandı. Başarısını kutluyoruz, çok güzel ve anlamlı çalışma oldu."

Bağış için çağrıda bulunan Altunç, kan vermenin önemli sorumluluk olduğunu, sağlığı elveren herkesi Kızılay kan merkezlerine beklediklerini bildirdi.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
Kütahya Simav'da korkutan deprem

Günlerdir sallanan Kütahya'da korkutan deprem
Merkez Bankası'ndan kritik hamle! Faiz indirimi için ilk işaret fişeği atıldı

Merkez'den kritik hamle! Faiz indirimi için ilk işaret fişeği atıldı
Ferdi Zeyrek'in cenazesinde insan seli! Binlerce kişi akın etti

Binlerce kişi akın etti, cenaze aracı ilerlemekte zorlandı
Ferdi Zeyrek'in eşi, alanda toplanan binlerce kişiden helallik istedi

Ferdi Zeyrek'in eşinin isteği cenaze törenine damga vurdu
2.5 milyon emeklinin temmuz zammı tehlikede!

2.5 milyon emeklinin temmuz zammı tehlikede!
Müstehcen hesabı öğrenciler tarafından ifşa edilen kadın öğretmen meslekten men edildi

Müstehcen hesabı öğrenciler tarafından ifşa edilen kadın öğretmen meslekten men edildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiliz medyasından korkutan iddia: Amerika adım adım iç savaşa gidiyor

İngiliz medyasından korkutan iddia: Amerika adım adım iç savaşa gidiyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Sena Düzgün'ü mezarında da rahat bırakmadılar

Sena'yı mezarında da rahat bırakmadılar
Kokoreçe tövbe ettirecek görüntüler

Kokoreçe tövbe ettirecek görüntüler
Eski Galatasaraylı Angelino'dan tarihi imza! Yılda 22 milyon euro kazanacak

Eski Galatasaraylı'dan tarihi imza! Yılda 22 milyon euro kazanacak
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in zeybek oynarken çekilen görüntüleri gündem oldu

Ölüm haberinin ardından o görüntüler gündem oldu
Serdar Ortaç yıllar sonra sahnede yardım almadan yürüdü

Yıllar sonra ilk! Serdar Ortaç'ı görenler gözlerine inanamadı
Deniz Seki sahnelere fit döndü: 2 ayda 15 kilo verdi!

İki ayda 15 kilo veren Deniz Seki'nin zayıflama sırrı ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.