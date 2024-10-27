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9 Yaşındaki Musa, Eşekle Misafirleri Gezdirerek Harçlığını Çıkartıyor

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Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Musa Boztepe, hafta sonları Homurlu Şelalesi'nde misafirleri eşeğiyle gezdirerek okul harçlığını kazanıyor.

9 yaşında ekmeğinin peşinde

KAYSERİ - Kayseri'nin Develi ilçesinde 9 yaşındaki Musa; Homurlu Şelalesi'ne gelen misafirleri eşekle gezdirerek okul harçlığını çıkartıyor.

İlçeye bağlı Küçük Künye mahallesinde yaşayan 3. sınıf öğrencisi Musa Boztepe, hafta sonları mahallerinde bulunan ve gözde mesire alanlarından biri olan Homurlu Şelalesi'ne eşeğiyle gidiyor. Küçük Musa, burada hafta sonu şelaleyi ziyarete gelen vatandaşları eşeğiyle gezdirerek okul harçlığını çıkartıyor.

9 Yaşındaki Musa, Eşekle Misafirleri Gezdirerek Harçlığını Çıkartıyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MAHMUT KILINÇ - Güncel

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