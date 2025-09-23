Haberler

9 Suçtan Aranan Kadın Samsun'da Yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, 9 ayrı suçtan aranan B.S. adlı kadın, emniyet ekipleri tarafından yakalandı. Kadının dolandırıcılık, hükümlü veya tutuklunun kaçması gibi suçlardan toplam 11 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, "Bilişim sistemleri ve banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "Hükümlü veya tutuklunun kaçması" gibi suçlar kapsamında 9 ayrı dosyadan aranan B.S'yi yakaladı.

Bu suçlardan 11 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Güncel
