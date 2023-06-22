85 yaşındaki kadını darp edip gasp eden şüpheli yakalandı

Adana'da evinin önünü süpüren 85 yaşındaki kadını darp edip 70 lirasını gasp eden şüpheli, Osmaniye'de yakalandı. Şüphelinin suç kaydının bulunduğu ve tutuklandığı öğrenildi.

ADANA'da, evinin önünü süpüren D.Y.'yi (85) zorla evinin içine itip darbeden ve 70 lirasını gasbedip kaçan Taner Keli (49), Osmaniye'de yakalandı. İfadesinde, "Yaşlı teyze, poşetleri taşımakta zorlandığını söyleyip yardım istedi. Evine kadar getirdim. İçeriye girerken ayağım takılınca teyzenin üzerine düştüm. Teyze beni yanlış anladı" dediği öğrenilen Keli, tutuklandı.

Olay, 11 Haziran'da, saat 16.00 sıralarında, Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen Taner Keli, evinin önünü süpüren D.Y. isimli kadını gördü, yanına yaklaşıp, onu evinin içine doğru itekleyip darbetmeye başladı. Ardından kadının cebindeki 70 lirayı gasbeden Keli, kaçtı. D.Y.'nin durumu ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürülen D.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.