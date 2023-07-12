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81 yaşındaki dede, küfürleşme kavgasında komşuları olan baba oğlu bıçakladı

Güncel Haberler

Samsun'da küfürleşme yüzünden komşusu olan baba ve oğlu ile kavga eden 81 yaşındaki dede, iki kişiyi çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Samsun'da komşular arasında küfürleşme yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 81 yaşındaki dede, komşusu olan baba-oğlu bıçakla yaraladı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan babanın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilirken, nöbetçi mahkemeye çıkarılan yaşlı adama elektronik kelepçeli ev hapsi verildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. ile komşusu olan K.Ö.ve oğlu Ş.Ö .arasında küfürleşme yüzünden kavga çıktı. Kavga sırasında Ş.K., komşusu K.Ö.'yü sol göğsünün 2 yerinden, Ş.Ö.'yü ise sağ bilek ve sağ kalçasından yaraladı.

81 yaşındaki dede, küfürleşme kavgasında komşuları olan baba oğlu bıçakladı

Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. K.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İlyasköy Şehit Mesut Yılmaz Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan S.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren yaşlı adama elektronik kelepçeli ev hapsi verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - Güncel

İlkadım Samsun kavga 3. Sayfa Güncel Haberler

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