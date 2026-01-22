Ali Yerlikaya: 19 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü ve 478 Düzensiz Göçmen Yakalandı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen denetimler sonucu 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 478 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik dün düzenlenen denetimlerimizde; 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 372 bin 409 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı 81 ilimizde 478 düzensiz göçmen de yakalandı.

Göç İdaresi Başkanlığımızın koordinasyonunda; Jandarma Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı, EGM Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığınca düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında; 27 bin 697 personel, 8 bin 702 ekip ile 5 bin 531 noktada; 7 bin 482 umuma açık yer, 422 terminal ve diğer yerler olmak üzere toplam 14 bin 261 yer kontrol edildi. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı."