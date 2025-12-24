Haberler

Tokat'ta topladığı 2 binden fazla eski eşyayı bahçesinde ve deposunda sergiliyor

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Şahin Çakır, emekliliğinin ardından 2 binden fazla eski eşyayı sergileyerek 'Şahin Çakır Müzesi'ni kurdu. Ziyaretçilerin ilgisini çeken müze, köylülerin katkılarıyla zenginleşiyor.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Şahin Çakır, 2 binden fazla eski eşyayı evinin bahçesinde ve deposunda sergiliyor.

Kızılcaören köyünde yaşamını sürdüren Çakır, 20 yıl önce emekliliğinin ardından sahip olduğu eski eşyaları sergilemeye karar verdi.

Köylülerin de desteğiyle bugüne kadar düven, kara saban, tırmık, kağnı ve tırpan gibi tarımsal aletlerin yanı sıra aydınlatma araçları, ölçü birimleri, taş yalak, dokuma ve marangozluk aletleri, eski konak kapısı, çarık ve mutfak gereçleri gibi 2 binden fazla eşya biriktiren Çakır, bunları evinin bahçesinde ve "Şahin Çakır Müzesi" adını verdiği depoda sergiliyor.

Çakır'ın eski eşyalarının yer aldığı bahçe ve depoyu, köylülerin yanı sıra köye gelen ziyaretçiler de geziyor.

Çakır, AA muhabirine, sahip olduğu eşyaların çoğunu kendisine köylülerinin getirdiğini söyledi.

Kendisinin de "müzesine" elindeki eşyaları koyduğunu belirten Çakır, "Evimin bahçesine 2005 yılında müze kurdum. Müzemiz bu zamana kadar geldi. Müzede Tokat'a ait her şey var. Sabandan değirmen taşlarına kadar. Köylüler de benim müze işimden dolayı memnunlar." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
