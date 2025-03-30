8 Yıl 10 Ay Hapis Cezası Olan Hükümlü Samsun'da Yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.Y. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde, hakkında 8 yıl 10 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 8 yıl 10 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan U.Y. yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel