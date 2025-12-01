8 Yaşındaki Elif Zümra Deniz, Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
Trabzon'un Araklı ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 8 yaşındaki Elif Zümra Deniz, hastanede tedavi gördüğü sırada yaşamını yitirdi. Kaza, Elif'in babaannesi ve kuzeniyle birlikte kaldırımda yürürken meydana geldi.
Trabzon'un Araklı ilçesinde babaannesi ve kuzeniyle kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı 8 yaşındaki Elif Zümra Deniz, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
İlçede 28 Kasım'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Deniz, tedavi gördüğü KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Ö.F.D. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Yolgören Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen Elif Zümra Deniz, kuzeni Hasan Ali Deniz ve babaanne Şişe Deniz'e çarpmıştı.
Yaralılardan Hasan Ali Deniz taburcu edilmiş, Elif Zümra Deniz ve babaanne Şişe Deniz ise KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.
Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel