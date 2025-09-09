Haberler

8 Yaşındaki Çocuk Sulama Kanalında Boğuldu

8 Yaşındaki Çocuk Sulama Kanalında Boğuldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ailesinin yanında biber toplayan 8 yaşındaki Halil Kaçar, sulama kanalına düşerek boğuldu. Olay sonrası jandarma ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi, çocuğun cesedi bulundu.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sulama kanalına düşen 8 yaşındaki çocuk boğuldu.

İlçeye bağlı kırsal Yolbaşı Mahallesi'nde Halil Kaçar, tarlada ailesinin biber topladığı sırada yakınlardaki sulama kanalına düştü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve Adana'dan Jandarma Su Altı Arama Kurtarma Timi sevk edildi.

Kanalda su akışının kesilmesinin ardından yapılan aramada çocuğun cesedine ulaşıldı.

Cenaze, İslahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
Kahvehaneyi basan anneden otizmli çocuğunu döven adama meydan dayağı

Anneden evladını döven adama meydan dayağı! Kahveyi basıp saldırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erling Haaland kaza yaptı! Son halini görenler tanıyamıyor

Haaland kaza yaptı! Son halini görenler tanıyamıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.