8. Uluslararası Dijitalleştirme Yoluyla Kültürel Mirasın Korunması Sempozyumu Beijing'de başladı

BEİJİNG, 10 Eylül (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de başlayan 8. Uluslararası Dijitalleştirme Yoluyla Kültürel Mirasın Korunması Sempozyumu'nda, kültürel mirasın dijital ortamda korunması ve yenilikçi yöntemlerle gelecek nesillere aktarılmasına yönelik yeni yollar ele alınıyor.

Etkinliğin yönetici organizatörlerinden Tsinghua Dijitalleştirme Miras Enstitüsü'nden yapılan açılamada, Tsinghua Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen sempozyum, 20'den fazla ülke ve bölgeden uzman ve akademisyenlerin yanı sıra kültür, teknoloji ve sanayi sektörlerinden temsilcileri bir araya getiriyor. Çarşamba günü başlayan sempozyum, cumartesi günü sona erecek.

Sempozyumun açılış gününde bu yıl onur konuğu ülke olan Yunanistan'a özel bir oturum düzenlendi. Oturumda Çinli ve Yunan uzmanlar, hassas kültürel miras haritalaması, dijital ikiz uygulamaları ve akıllı kültürel miras bilgi sistemleri konularında görüş ve deneyimlerini paylaştı.

Açılış töreni sırasında, Yunanistan Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi'nin GRR1 Endüstriyel Nükleer Enerji Mirası Dijital Yeniden Canlandırma Projesi de başlatıldı. Projenin, iki ülke arasındaki işbirliğinde kurumsal çerçeve oluşturmadan somut proje uygulamasına geçişte önemli bir adım olduğu belirtildi.

Aynı gün Çin-İtalya dijital kültürel turizm işbirliği için bir imza töreni de düzenlendi ve Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Xanadu Ören Yeri, bu girişimin merkezi kültürel ana noktası olarak belirlendi. Xanadu, 2012 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmişti.

Sempozyumda, akademik oturumların yanı sıra etnik kıyafet gösterisi, somut olmayan kültürel miras el sanatları fuarı ve etnik kültür konulu bir salon etkinliği gibi çeşitli kültürel faaliyetler de düzenlendi.

Tsinghua Dijitalleştirme Miras Enstitüsü Başkanı He Yan, "Hükümet, endüstri, akademi ve araştırma kurumlarını bir araya getiren açık, sektörler arası bir platform oluşturmayı hedefliyoruz. Disiplinler ve sektörler arasındaki uçurumları kapatıp, dijital çağda kültürel mirasın korunması ve yeniden canlandırılması için yeni modeller keşfetmeyi umuyoruz. Dijital güçlendirme ve kültürler arası diyalog yoluyla kültürel mirasa yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Dijitalleştirme Yoluyla Kültürel Mirasın Korunması Sempozyumu ilk olarak 2010 yılında düzenlenmişti.

Kaynak: Xinhua