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8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali Tanıtıldı

8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali Tanıtıldı
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Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, 17-20 Ekim tarihlerinde Merkez Park'ta düzenlenecek olan 8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin tanıtımını yaptı. Festivalin 1,5 milyon ziyaretçi çekmesi ve kent ekonomisine 3 milyar lira katkı sağlaması bekleniyor.

8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin tanıtımı Feriye İstanbul'da yapıldı.

Adana Valiliğince Merkez Park'ta 17-20 Ekim'de düzenlenecek festivale ilişkin konuşan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, kentin birçok zenginliğiyle eşsiz değerlere sahip olduğunu söyledi.

Köşger, Adana'nın aynı zamanda mutfak kültürünün ardındaki hikayelerle de tanınan bir şehir olduğunu dile getirerek, "Yüzyıllardır bu topraklarda şekillenen yemek kültürümüz, Adana halkının hoşgörüsünü, çalışkanlığını ve yaşam enerjisini de yansıtır. Misafirperverliğimiz, sofralarımızda buluşan lezzetlerle hayat bulur. Bulunduğu coğrafi konum, 10 bin yıl öncesine dayanan geçmişiyle kadim bir kültürün varisi olan Adana'mız, kendine has lezzet sentezini bugün de zenginleştirmeye devam ederek geçmiş ile bugünü bünyesinde harmanlamayı başarabilmiştir." dedi.

Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin 1,5 milyon ziyaretçiyi ağırlamayı beklediğini aktaran Köşger, 4 gün gibi kısa bir süre içerisinde kent ekonomisine yaklaşık 3 milyar liralık katkı sağlanacağını düşündüklerini bildirdi.

Festivalin teması "Kökleriyle Adana"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise festivalin temasının "Kökleriyle Adana" olduğunu anlattı.

Karalar, Adana'nın dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olduğuna değinerek, "Adana, eşsiz güzelliklere sahip, denizi, içinden geçen iki nehri, tarihi, doğası, iklimi, endemik bitkileri, kültürü, tarımsal bereketi, yaratıcı insan kaynağıyla dünyanın en önemli kentlerinden biri olmalı. O yüzden de bu tema Adana'yı çok iyi ifade ediyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Köşger, Belediye Başkanı Karalar, ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu mangalın başına geçti.

Davetlilere Adana kebabı ile ciğer takdim edildi.

Kaynak: AA / Mehmet Kara - Güncel

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