Bitlis'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı düzenlendi

Bitlis'te düzenlenen 'Hayatın İçinden İzler: 8 Kadın 8 Başarı' söyleşi programında, kadınların farklı alanlarda elde ettikleri başarılar değerlendirildi. Vali Ahmet Karakaya, kadınların güçlenmesinin toplumu güçlendireceğini vurguladı.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında organize edilen "Hayatın İçinden İzler: 8 Kadın 8 Başarı" konulu söyleşi programına katıldı.

Valilik sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) İbn-i Haldun Konferans Salonu'nda, üniversite ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde söyleşi yapıldı.

Programa katılan Vali Karakaya, yaptığı konuşmada, kadınların eğitimden ekonomiye, sanattan spora kadar her alanda önemli görevler üstlendiğini belirtti.

Karakaya, kadınların güçlenmesinin toplumun güçlenmesi anlamına geldiğine işaret ederek tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Farklı alanlarda başarı elde etmiş kadınların deneyimlerini paylaştığı söyleşiye Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, Bitlis Baro Başkanı Gülhan Bayram Sekmen, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vefa Akdoğan, Vali Karakaya'nın eşi Özlem Karakaya, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit
