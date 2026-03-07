Haberler

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde askeri müzeler kadın ziyaretçilere ücretsiz olacak

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın ziyaretçilere askeri müzelerin ücretsiz olacağını duyurdu. Kadınların tarihi ve kültürel mirası daha yakından tanımaları için müzelere davet edildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde askeri müzelerin kadın ziyaretçilere ücretsiz olacağını bildirdi.

MSB'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde askeri müzelerimiz kadınlarımıza ücretsiz olacak. Tarihimizin gurur dolu sayfalarında çok büyük emekleri olan değerli kadınlarımızı, kültürel mirasımızı yakından görmeleri için müzelerimize bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Ücretsiz gezilebilecek askeri müzeler şöyle:

"İstanbul Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul Deniz Müzesi, İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi, Ankara Hava Kuvvetleri Müzesi, İzmit Müze Gemiler, İzmir Müze Gemiler, Zonguldak Ereğli Deniz Müzesi, Çanakkale Deniz Müzesi, Hatay Deniz Müzesi, Mersin Deniz Müzesi"

