Haberler

Terörden arındırılan bölgelerde 34 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van'da jandarma tarafından yapılan arama tarama faaliyetlerinde 34 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi. Operasyonlarda çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi.

Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van'da icra edilen arama tarama faaliyetlerinde terörden arındırılan bölgelerde 34 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, jandarmanın 8 ilde devam eden arazi taramaları sonucu 34 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, çalışmaların, terörden arındırılan bölgelerde arazinin temizlenmesi ve geçmiş dönemlerde kullanılan yaşam alanlarını güvenli hale getirmek, sığınak, mağara ve arazide kontrolsüz bırakılan silah, mühimmat, patlayıcı ve benzeri malzemelerle gerçekleşebilecek olayları önlemek amacıyla yürütüldüğü kaydedildi.

Faaliyetler sonucu 2 roketatar, 72 uzun namlulu silah, 1 tabanca, 14 el bombası, 12 mayın ve el yapımı patlayıcı, 1189 ağır silah mühimmatı, 2 bin 100 elektrikli fünye, 4 telsiz, 3 jeneratör, 14 bin 40 çeşitli ebatta ve çapta mühimmat ile 197 kilogram kimyasal madde ele geçirildiği ifade edildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı

İBB yöneticisi evinin önünden kaçırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düğün sonrası kuyumcuya giden vatandaş şaşkına döndü! Altınlar sahte ve ayarsız çıktı

Düğün sonrası bozdurmaya gitti, gerçeği kuyumcuda öğrendi
Camide uygunsuz davranışta bulunan diğer şüpheli de tutuklandı

Camide ilişkiye girerken yakalanan diğer şüpheli de tutuklandı
Antalya'da zehir tacirlerine film gibi operasyon

Antalya'da zehir tacirlerine film gibi operasyon: 2 kişi yakalandı
Akılalmaz olay! 20 yıl aradıkları kardeşlerinin öldüğünü mahkemede öğrendiler

20 yıllık gizem! Ölüm kaydı yok, mezar yeri yok, haber veren yok
İtalya'ya ait SAMP/T Hava Savunma Sistemi Konya'da konuşlandırıldı

Kuş uçurtmayacak! NATO'nun hava kalkanı o şehrimize kuruldu
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın eşi o anları anlattı

Kaçırılan Erhan Karaal'ın eşi dehşet anlarını anlattı
Canlı yayında duygulandı! İsmail Kartal'dan Aziz Yıldırım sözleri

Sesi titredi, ağlamamak için kendini zor tuttu