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Sahte kimlik, ehliyet ve ikamet izni belgesi düzenleyenlere operasyon; 31 gözaltı kararı

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Bakan Gürlek, İstanbul, Antalya, İzmir, Düzce, Bursa, Şanlıurfa, Çanakkale ve Edirne'de nüfus müdürlüklerinde görevli kamu görevlileriyle irtibatlı 31 şüpheliye yönelik sahte kimlik, ehliyet ve ikamet izni düzenleme operasyonu başlatıldığını açıkladı.

Bakan Gürlek: İstanbul, Antalya, İzmir, Düzce, Bursa, Şanlıurfa, Çanakkale ve Edirne'de, nüfus müdürlüklerinde görevli bazı kamu görevlileriyle irtibatlı şüphelilerin; aranma kaydı bulunan şahıslara kimlik belgesi düzenlediği, sürücü belgesi bulunmayan kişilere belge temin ettiği, sahte ikamet izinleri oluşturduğu ve sahte kimliklerle tapu devir girişimlerinde bulunduğu tespit edilen 31 şüpheliye yönelik arama, el koyma ve gözaltı işlemleri başlatılmıştır.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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