8. Çin Uluslararası İthalat Fuarı Başlıyor

SHANGHAİ, 4 Kasım (Xinhua) -- 8. Çin Uluslararası İthalat Fuarı, 5- 10 Kasım tarihleri arasında Çin'in Shanghai kentinde düzenlenecek. Bu yılki etkinlikte 155 ülke, bölge ve uluslararası kuruluştan 4.108 yabancı katılımcı yer alacak. Fuarın toplam sergi alanı ise 430.000 metrekareyi aşarak yeni bir rekor kıracak.