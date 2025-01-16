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8 Bin Yıllık Kaya Tuzu Mağarası Turizme Kazandırılmayı Bekliyor

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Kırşehir'deki tarihi kaya tuz mağarası, binlerce yıllık geçmişiyle sağlık ve kültür turizmine katkı sağlamak için yetkililerin desteğini bekliyor. Mağara, Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine ait tuz tedariki ile biliniyor.

8 bin yıllık kaya tuzu mağarası turizme kazandırılmayı bekliyor

Osmanlı ve Selçuklu mutfağına tuzlar buradan gitti

KIRŞEHİR - Tarihi derinlikleriyle şifa kaynağı olmasıyla bilinen Kırşehir'deki kaya tuz mağarası kültür turizmine kazandırılmayı bekliyor.

Yaklaşık 8 bin yıllık bir geçmişe sahip olduğu bilinen ve Roma dönemine kadar uzanan kaya tuz mağarası, bölge halkının da özellikle astım tedavisinde kullandığı bir alan olarak ilgi çekiyor. Kırşehir'in Tepesidelik köyü sınırları içerisinde yer alan mağara ile ilgili konuşan işletmeci Mustafa Demirbilek, Osmanlı ve Selçuklu mutfaklarına tuz tedarik ettiği bilinen tarihi mağaranın değerlendirilmesi için yetkililere çağrıda bulundu. Demirbilek, "Mağara 8 bin yıllık geçmişe sahip. Osmanlı ve Selçuklular döneminde mutfaklara kaya tuzu göndermiş bir maden ocağı. Kaya tuzu mağaramız sağlık ve kültür turizmine bir an önce katkı sunmalı" dedi.

Padişahların mutfaklarında yer aldı

Mağara içerisinde bulunan kaya tuzları, yüksek mineral değerleri ve kristal formlarıyla dikkat çekerken, sağlık açısından faydalı özellikleriyle bilinen bu doğal tuzların, doğru şekilde işlenmesi durumunda insanlık için fayda sağlayacağını aktaran Demirbilek, "Şehre bir değer kazandırmak amacındayız. Mağara Romalılardan kalma olarak biliniyor. Kaya tuzları renkli ve kristal olarak işleniyor. Kırşehir'den tuzları Türkiye genelinde satıyoruz. Bu ocaktan giden tuzlar padişahlarında sofralarında kullanılmıştır" diye konuştu.

Mağara içerisinde 45-50 metre yeraltından kaliteli tuz çıkarılıyor.

8 Bin Yıllık Kaya Tuzu Mağarası Turizme Kazandırılmayı Bekliyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENDERHAN ÖZ - Güncel
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