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8 bin 67 sentetik ecza hap taşıyan araç Eskişehir'de durduruldu, 1 şüpheli tutuklandı

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8 bin 67 sentetik ecza hap taşıyan araç Eskişehir'de durduruldu, 1 şüpheli tutuklandı
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Eskişehir'de Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince durdurulan bir araçta 8 bin 67 sentetik ecza hap ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir'de bir araçta 8 bin 67 sentetik ecza hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen çalışma kapsamında bir araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 8 bin 67 sentetik ecza hap bulundu.

Şüpheliler M.Ç. ile B.Y, "uyuşturucu madde ticareti" suçlamasıyla ekiplerce gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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