8 aydır takip edilen "Totobo" isimli yasadışı bahis çetesi çökertildi - Haberler

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8 aydır takip edilen "Totobo" isimli yasadışı bahis çetesi çökertildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Totobo" isimli yasadışı bahis çetesinin 8 aylık takip sonucunda çökertildiğini duyurdu. Operasyonda çetenin elebaşı dahil 59 kişi yakalanarak adalete teslim edildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yaklaşık 8 ay boyunca yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde ''TOTOBO'' isimli yasadışı bahis çetesini çökertti.

8 AYLIK TAKİP SONUÇ VERDİ

8 aylık takip sonucunda 59 kişi yakalanırken çete elebaşı da operasyonda gözaltına alındı. Operasyona ilişkin detayları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle; "İstanbul Emniyetimizin 8 aylık takibi sonucunda "TOTOBO" isimli Yasa dışı Bahis Çetesi çökertildi. Çete elebaşının da aralarında olduğu 59 kişi kıskıvrak yakalanarak, adalete teslim edildi. Operasyon devam ediyor... Emeği geçen herkese teşekkürler"

8 aydır takip edilen 'Totobo' isimli yasadışı bahis çetesi çökertildi

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Süleyman Soylu Güncel Haberler

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