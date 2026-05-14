Haberler

77 İlde Uyuşturucu Madde Satıcılarına Operasyon: 1187 Kişi Tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanlığı, 77 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 bin 284 şüphelinin yakalandığını, 1187'sinin tutuklandığını açıkladı. Operasyonlarda 2 ton 103 kg uyuşturucu ve 2 milyon 685 bin hap ele geçirildi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, 77 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlar sonucu yakalanan 2 bin 284 şüpheliden, 1187'sinin tutuklandığını, 337'si hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"77 ilde 'uyuşturucu madde satıcılarına' yönelik polisimiz tarafından son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda; 2 ton 103 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 685 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 bin 284 şüpheli yakalandı. 1187'si tutuklandı, 337'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor."

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince toplam 77 ilde 3 bin 420 ekip, 6 bin 376 personel, 28 hava aracı ve 58 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi. Güvenlik güçlerimizin etkin operasyonları ve toplumumuzun desteğiyle; gençlerimizin geleceğini hedef alan zehir tacirlerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz."

Kaynak: ANKA
Trump ve Şi'nin el sıkışması sonrası İran'dan 'Hürmüz' açıklaması

El sıkışmaları sonrası İran'dan beklenen açıklama geldi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ajdar, sahnede seyircilere sinirlendi: Hadi yuh çekin, çekin lan

Ajdar, sahnede seyircilere sinirlendi: Hadi yuh çekin, çekin lan
Dayı arazi anlaşmazlığı yüzünden yeğenini öldürdü

Arazi tartışmasında kan aktı! Dayı yeğenine noterde kurşun yağdırdı
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ehliyet yenilemede yeni dönem

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ehliyet yenilemede yeni dönem
Meyhane açılışını duayla yaptılar! Bir de emekli imam çağırdılar

Bu görüntüler meyhane açılışından! Bir de imam çağırdılar
Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi alınacak
Simge Sağın'a sevgilisinin yanında Icardi soruldu, verdiği yanıt dikkat çekti

Sevgilisinin yanında Icardi soruldu, verdiği yanıt dikkat çekti
Koca ülkeyi karıştıran kare! Acun Ilıcalı'yı da etkiliyor

Koca ülkeyi karıştıran kare! Acun Ilıcalı'yı da etkiliyor