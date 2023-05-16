76. Cannes Film Festivali Sinemaseverlerle Buluşuyor

CANNES, 16 Mayıs (Xinhua) -- Fransa'nın güneyindeki Cannes kentinde bu yıl 76'ncısı düzenlenecek olan Cannes Film Festivali öncesinde Palais des Festivals girişine kırmızı halı seren görevliler, 16 Mayıs 2023. Film festivali bu yıl 16-27 Mayıs tarihleri arasında düzenleniyor.