76. Cannes Film Festivali Sinemaseverlerle Buluşuyor
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CANNES, 16 Mayıs (Xinhua) -- Fransa'nın güneyindeki Cannes kentinde bu yıl 76'ncısı düzenlenecek olan Cannes Film Festivali öncesinde Palais des Festivals girişine kırmızı halı seren görevliler, 16 Mayıs 2023. Film festivali bu yıl 16-27 Mayıs tarihleri arasında düzenleniyor.
CANNES, 16 Mayıs (Xinhua) -- Fransa'nın güneyindeki Cannes kentinde bu yıl 76'ncısı düzenlenecek olan Cannes Film Festivali öncesinde Palais des Festivals girişine kırmızı halı seren görevliler, 16 Mayıs 2023.
Film festivali bu yıl 16-27 Mayıs tarihleri arasında düzenleniyor. (Fotoğraf: Gao Jing/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel