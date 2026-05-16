Uluslararası Basın Enstitüsü, İstanbul'da Gazetecilik Zirvesi Düzenleyecek

Uluslararası Basın Enstitüsü'nün (IPI) Türkiye Programı kapsamında 21-22 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek zirvede basın özgürlüğü, yapay zeka ve gazetecilik konuları ele alınacak.

(İSTANBUL) - Uluslararası Basın Enstitüsü'nün (IPI) Türkiye Programı kapsamında düzenlenecek "75. Yılında IPI Türkiye Gazetecilik Zirvesi", 21-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında IPI arşivlerinden özel bir sergi de ziyarete açılacak.

Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi'nde (ANAMED) düzenlenecek zirvede, gazetecilerin iş güvencesinden bilgi edinme hakkına, araştırmacı gazetecilikten yapay zeka çağında hakikatin korunmasına kadar birçok başlık ele alınacak.

İki gün sürecek programda Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı Gökhan Durmuş, gazeteci Çiğdem Toker, Kadri Gürsel, Özlem Gürses, RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu ve medya ombudsmanı Faruk Bildirici gibi isimler konuşmacı olarak yer alacak.

Zirvede ayrıca "Kriz dönemlerinde basın özgürlüğü", "Çatışmaları haberleştirmek: Savaş döneminde gazetecilik", "YouTube ve yeni medyada gelir modelleri" ve "Yapay zeka çağında hakikati bulmak" başlıklı paneller düzenlenecek.

Etkinlik kapsamında hazırlanacak "75. Yılında IPI Arşivlerinde Türkiye" sergisiyle de IPI'ın Türkiye'de gazetecilik ve basın özgürlüğü alanındaki çalışmalarının geçmişine ışık tutulması hedefleniyor.

Kaynak: ANKA
