Üye Girişi
Haberler

74 Yıllık Eşlerden İkisi Aynı Gün Hayatını Kaybetti

74 Yıllık Eşlerden İkisi Aynı Gün Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun İkizce ilçesinde 74 yıllık evli Veli ve Ayşe Teke çifti, birbirlerinin ardında yaşamını yitirdi. Ayşe Teke, 93 yaşında yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybederken, 94 yaşındaki eşi Veli Teke, onun ölümünün ardından 14,5 saat sonra hayatını kaybetti. Çiftin cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından yan yana toprağa verildi.

ORDU'nun İkizce ilçesinde 74 yıllık evli Veli Teke (94) ile Ayşe Teke (93) aynı gün, 14,5 saat arayla yaşamını yitirdi.

İkizce ilçesi Yoğunoluk Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Teke, dün saat 03.30 sıralarında yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybetti. Eşinin ölüm haberiyle yasa boğulan Veli Teke de 14,5 saat sonra saat 18.00 sıralarında yaşamını yitirdi. 74 yıllık evli olan, 1'i kız, 4 çocukları bulunan Veli ve Ayşe Teke çiftinin ölümü, yakınları ve mahalleliyi üzdü.

Mahallelinin birbirini çok sevdiğini söylediği Teke çifti, bugün mahalledeki Enağız Mahallesi Atatürk Camii'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazlarının ardından, aile kabristanlığında yan yana toprağa verildi.

Haber-Kamera: Emrullah CESUR- Ahmet BAYRAK/İKİZCE (Ordu), DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İkinci kez ABD başkanı seçilen Trump'ın film gibi hikayesi

İkinci kez ABD başkanı seçilen Trump'ın film gibi hikayesi

 Trump'ın zaferinin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı

Trump'ın zaferi sonrası Rusya'dan ilk açıklama

 Tek cümlelik savunma yaptı! İşte annesinin kafasını kesip sokağa atan sanığa verilen ceza

İşte annesinin kafasını kesip sokağa atan sanığa verilen ceza
Katar'da anayasa değişikliği için yapılan referandumla seçimler tamamen kaldırıldı

Ülkede artık seçim yapılmayacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 6 Kasım Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? TRT 1 canlı maç izle! BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Beşiktaş Malmö hangi kanalda? Beşiktaş Malmö maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Sandık Kokusu CANLI izle! Show TV Sandık Kokusu 33. Bölüm CANLI izleme linki! Trump kazandı mı, ABD başkanı oldu mu? Çarşamba günü hangi diziler var? 6 Kasım Çarşamba TV'de bu akşamki diziler Sen Kimsin filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sen Kimsin filmi ne zaman, nerede çekildi? Hababam Sınıfı Tatilde filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hababam Sınıfı Tatilde filmi ne zaman, nerede çekildi? Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi ne zaman, nerede çekildi? CANLI maç izle! (BEŞİKTAŞ MALMÖ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Beşiktaş Malmö maçı nereden izlenir? Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 169. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman SON BÖLÜM izle!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.