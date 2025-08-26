74 Yaşındaki Hasta Uyluk Kemiği Kırılınca Ambulans Helikopterle Hastaneye Sevk Edildi

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde dengesini kaybederek havuza düşen 74 yaşındaki Hüseyin Akmeşe, uyluk kemiği kırılması nedeniyle ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

İlçede dengesini kaybederek boş havuza düşen 74 yaşındaki Hüseyin Akmeşe, yakınları tarafından Çüngüş Devlet Hastanesine götürüldü.

Burada yapılan tetkiklerde sol bacağındaki uyluk kemiğinin kırıldığı tespit edilen Akmeşe'nin ileri tedavisi için Diyarbakır'a sevk edilmesine karar verildi.

Talep üzerine ilçeye yönlendirilen helikoptere alınan Akmeşe, Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin pistine getirildi.

112 Acil Sağlık ekibince burada hazır bekletilen ambulansa alınan hasta, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

