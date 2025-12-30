Hayvanlara yaz-kış su ve ekmek taşıyor

NEVŞEHİR'in Derinkuyu ilçesinde yaşayan Mevlüt Şen (73), doğada ve yerleşim yerlerine yakın bölgelerdeki hayvanların aç ve susuz kalmaması için yaz-kış demeden yıllardır su ve yem taşıyor.

Derinkuyu ilçesinde yaşayan Mevlüt Şen, 1985 yılında midesinden ameliyat oldu. Şen, bu dönemde yaşadığı su ihtiyacından etkilenerek, iyileştikten sonra yabani hayvanların su içebilmesi için kırsal alanlara yalak yaptırmaya karar verdi. İyileşince kırsal alanda çeşitli yerlerde kayaları oyan Mevlüt Şen, hayvanlar için yalak yaptı. Yazın belirli aralıklarla oğlunun traktörüne koyduğu bidonlarla yalaklara su taşıyan Şen, kışın da hava sıcaklıklarının eksilere düştüğü kentte motosikleti ile yabani hayvanlara yiyecek taşıyor.

'KIŞ DEMEDEN ÇIKTIM, GELDİM'

Hayvanlar için elinden geleni yaptığını ifade eden Mevlüt Şen, "Hayvanlar aç kalmasın, susuz kalmasın diye geliyorum. Kuşlar için buğday getiriyorum. Köpek yavrulamış, yiyecek ve içecek yok. Kış demeden çıktım, geldim. Araba olmadığında motosikletle geliyorum. Gelemediğimiz günler oluyor ama duyarlı arkadaşlarımız destek oluyor. Ekmek alıyorlar, ben de getiriyorum" dedi. Bir dönem bölgede yaklaşık 2 bin güvercini beslediğini de anlatan Şen, yabani hayvanların aç kaldığını ve bu nedenle desteğini sürdürdüğünü söyledi.

Haber: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,